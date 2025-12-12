“Віддав життя за Україну”: загинув Герой, пластун і захисник Андрій Буда

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області 10 грудня загинув тернополянин, пластун Андрій Буда.

Про це у четвер, 11 грудня, на своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Буда Андрій віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Андрія”, — йдеться у повідомленні.

Скрін допису Володимира Буди, батька загиблого. Фейсбук

Батько загиблого, колишній декан факультету української філології ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Буда написав у соцмережі, що його син був на війні 3 роки і майже 10 місяців:

“Дива не сталося… Під час виконання бойового завдання у районі Сіверська…дрон — вчора. Гинуть кращі чоловіки і жінки нації, з тих перших, що пішли у 22 році. Андрій приєднався до своїх вихованців з пласту Гурняка і Дереха. Десь там їм буде добре”.

Андрій Буда під час служби в ЗСУ. Фейсбук

Товариш загиблого Назар Зелінка на своїй сторінці в соцмережі зазначив, що Андрій Буда був виховником Героїв України Віктора Гурняка та Віталія Дереха. Також Андрій Буда був одним з його пластових виховників.

“Добрий, щирий, вірний пластовій присязі. З ним завжди було весело… Учасник АТО, з початком повномасштабного вторгнення повернувся у військо. Тихо спи, без тривог”, — написав Назар Зелінка.

Андрій Буда також був пластовим виховником Тараса Волянюка. На своїй сторінці Тарас опублікував світлину з п’ятьма пластунами і зазначив, що троє з них загинули в російсько-українській війні.

Світлина з п’ятьма пластунами, троє з яких загинули на війні. Тарас Волянюк

“Ми просто закінчуємося… Загинув Андрій Буда, мій пластовий виховник з 12-ти років. Це в нього на коліні я сиджу на цій світлині.

Востаннє бачилися у Слов’янську цього літа, а списувалися три тижні тому. В серпні домовлялися зустрітися, але пропустили вікно можливостей, я звідти поїхав, потім нас перекинули на інший напрям. З цього фото нас залишилося живими лише двоє, інші троє загинули у війні: Андрій, Віталій Дерех та Віктор Гурняк”, — йдеться у дописі Тараса Волянюка.

Свої співчуття в соцмережі висловила подруга Андрія Буди, пластунка Ольга Гурняк:

“Загинув друг з пластової юності, з ким ми були на таборах і грали у вертепах, друг, з яким бігали навколо озера, який писав мені вірші, завжди був загадковим, але з чудовою посмішкою.

Сьогодні, 11 грудня, День Гір. Ти так любив гори. Тепер ти вище хмар, друже… передавай вітання Вітьку, там тепер вас майже цілий пластовий гурток, Дерех, ти, Вітьок”.

“Дякую, побратиме Андрію, за дружбу і службу Україні. Мені бракуватиме твоїх жартівливих повідомлень. Ти впертий Герой! Обвʼязково прочитаю книги, які ти мені подарував”, — написав на своїй сторінці у фейсбуці військовослужбовець, колишній голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

На офіційній сторінці “Пласт — український скаутинг” розповіли біографію Андрія Буди. У дописі йдеться, що чоловікові було 43 роки. Він доєднався до Пласту в Тернополі у 1993 році.

“Виховник гуртка “Сірі вовки” 29 куреня ім. І. Старосольського. Зв’язковий цього ж куреня. Один із сподвижників індіанського пластування та розвитку мандрівництва, зокрема, через крайовий табір “Говерля”.

З початком АТО в травні 2014-го став бійцем 6-го батальйону ТрО Тернопільської області (“Збруч”). Брав участь у військових діях з оборони Маріуполя. Служив на Херсонщині, прикриваючи дороги з Криму.

У 2017 році підписав контракт з 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. Виконував завдання в районі Попасної на Луганщині.

Згодом працював в одному з данських фондів, займався гуманітарним розмінуванням в Донецькій та Луганській областях.

Після повномасштабного вторгнення мобілізувався в 10-у окрему гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”:

“Брав участь в обороні Лисичанська та Слов’янська на Донеччині. Солдат. Принципово відмовлявся від сержантських звань. Із травня 2025 року служив у кулеметному взводі, відтак літав на важких нічних дорогах”, — йдеться у повідомленні.

За час служби в ЗСУ отримав сім відзнак і медалей.

В Андрія Буди залишились батьки, сестра, ближня та дальня родина.

