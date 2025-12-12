В Тернопільській області стався землетрус: магнітуда 2,9

11 грудня 2025 року, о 21:33 за київським часом, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Тернопільській області. За даними служби, епіцентр знаходився в Чортківському районі, на території Мельнице-Подільської територіальної громади.

Землетрус мав магнітуду 2,9 за шкалою Ріхтера і стався на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів цей випадок відноситься до відчутних.

На даний момент не повідомляється про серйозні пошкодження або жертви внаслідок стихійного лиха. Однак, якщо ви відчували цей землетрус, Головний центр спеціального контролю закликає мешканців регіону залишити повідомлення через спеціальну форму за посиланням: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Це дозволить уточнити енергетичні параметри землетрусу та покращити моніторинг сейсмічної активності.