Понад рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Сергій Молодець з Тернопільщини

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 05 серпня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу н.п. Іванівка Донецької області, загинув внаслідок мінометного обстрілу сержант МОЛОДЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1976 року народження, житель с. Лосяч, Скала-Подільської територіальної громади, який до цього часу вважався зниклим безвісти, та тепер знайде свій вічний спочинок у рідній землі, повідомляє другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!