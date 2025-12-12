16:01 | 12.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Увага! На Тернопільщині зник 60-річний чоловік!

Працівниками Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зниклий Горощук Ігор Євгенійович, 18.08.1965 року народження, житель м. Чортків Тернопільської області.

Чоловік у період з 17:00 години 10 грудня 2025 року по 07:00 годину 11 грудня 2025 року вийшов з місця свого проживання та дотепер не повернувся, місце його перебування невідоме.
📞 Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Горощука Ігоря Євгенійовича, просимо негайно повідомити за телефонами:
+38 (098) 743 71 78 або 102.

Будь-яка інформація може бути важливою. Просимо громадян не залишатися байдужими.

