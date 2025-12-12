Тернопільська митниця виявила порушення у 75% митних декларацій у 2025 році

Тернопільська митниця продовжує здійснювати доперевірочний аналіз митних декларацій, аби переконатися, що митне оформлення товарів проводиться відповідно до вимог законодавства. Така робота передбачена статтею 344¹ Митного кодексу України і дозволяє перевірити правильність визначення митної вартості, класифікації товарів, країни їх походження та законність застосування митних пільг уже після завершення оформлення.

За 11 місяців 2025 року Управлінням проведення митного аудиту Тернопільської митниці проаналізовано 148 оформлених митних декларацій. Порушення митного законодавства виявлено у 112 випадках. Ще 21 декларація підтвердила правильність заявлених відомостей, а щодо 15 проєктів аналіз не вдалося провести, оскільки декларанти не надали запитуваних документів.

Завдяки проведеній роботі платники податків добровільно сплатили понад 1,39 млн грн митних платежів.

Зазначимо, що найчастіше донарахування виникають через порушення у напрямку визначення митної вартості, неправильну класифікацію товарів за УКТ ЗЕД або неточності щодо країни походження товару.

Доперевірочний аналіз може бути ініційований у межах строків, передбачених статтею 355 Митного кодексу, і здійснюється за результатами застосування системи управління ризиками.

Щоб уникнути подібних порушень, закликаємо підприємців відповідально ставитися до митного оформлення. Насамперед важливо зберігати всі документи, пов’язані з товаром, і переконуватися, що кожен платіж і витрата, які впливають на митну вартість, належним чином відображені в декларації. У разі сумнівів щодо класифікації товару варто звертатися до фахівців або отримати консультацію чи попереднє класифікаційне рішення митного органу. Також рекомендуємо бізнесу ретельно перевіряти достовірність сертифікатів походження, зокрема документів форми EUR.1 та інших підтвердних матеріалів.

Такий підхід дозволяє уникнути непорозумінь, зменшити ризики для бізнесу та сприяє тому, щоб митне оформлення відбувалося згідно із законодавством.