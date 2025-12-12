Легендарний співак Степан Гіга покинув цей світ після важкої хвороби

12 грудня 2025 року у Львові на 66-му році життя помер відомий український естрадний співак, композитор та народний артист України Степан Гіга. Про сумну подію повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Співак потрапив до лікарні ще 19 листопада, де перебував у реанімації Першого територіального медичного об’єднання Львова. За попередньою інформацією, причина госпіталізації була вірусна інфекція, що спричинила серйозні ускладнення на фоні цукрового діабету. Лікарі боролися за його життя кілька тижнів, але через погіршення стану довелося провести складну операцію з ампутації ноги. Проте, врятувати артиста не вдалося.

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Він став одним із найвідоміших представників української естради, здобувши визнання завдяки своїм хітам, які знають не лише старші, але й молодші покоління українців. Серед його найпопулярніших пісень — «Яворина», «Цей сон», «Золото Карпат», «Вулиця Наталі».

У 2002 році Степан Гіга був удостоєний почесного звання Народного артиста України. Останні роки він переживав нову хвилю популярності серед молоді, активно гастролюючи по Україні та за її межами, збираючи повні зали прихильників.

Залишиться в пам’яті українців не лише як величезний талант, а й як людина, яка змогла передати душу і серце через свою музику. Степан Гіга залишив величезний слід у розвитку української естради і культури загалом.