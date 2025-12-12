На Тернопільщині патрульні зупинили агресивну парочку, яка порушила безліч ПДР

26 жовтня 2025 року, близько 11:20, на дорожній станції патрульної поліції у смт Підволочиськ сталася подія, яка привернула увагу місцевих правоохоронців. Інспектори зупинили автомобіль Ford Fusion, в якому, за порушення правил дорожнього руху, виявили, що водій і пасажири не були пристебнуті ременем безпеки, а на номерному знаку були заклеєні деякі символи світловідбивною плівкою.

У салоні автомобіля перебували водій, його дружина та діти. Під час спілкування подружжя поводилося агресивно, що викликало підозри у правоохоронців. Перевіривши документи водія, патрульні з’ясували, що він вже неодноразово притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння і був позбавлений права керування транспортними засобами. Крім того, у чоловіка були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння.

Водій погодився пройти медичний огляд, але в медичному закладі відмовився від проходження тесту. Під час перебування у медустанові його дружина почала поводитися агресивно і перешкоджати складанню адміністративних матеріалів, штовхала інспектора і відмовлялася підкорятися вимогам поліцейських. Жінку попередили про можливість застосування спецзасобів та затримання.

Згідно з адміністративними матеріалами, на водія були складені протоколи за кілька порушень:

за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду);

за ч. 4 ст. 126 (керування особою, позбавленою права керування);

за ч. 1 ст. 121-3 (порушення правил використання номерних знаків).

Дружина водія, вирішивши слідувати за патрульними до медзакладу на власному автомобілі, також порушила правила дорожнього руху. На неї було складено адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 121-3 (порушення правил використання номерних знаків);

за ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременем безпеки);

за ч. 2 ст. 122 (користування засобами зв’язку під час руху);

за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

За результатами розгляду справи суд ухвалив рішення про притягнення чоловіка до відповідальності за ст. 130 КУпАП. Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил дорожнього руху і закликають водіїв та пасажирів бути уважними та відповідальними за своєю безпекою на дорогах.