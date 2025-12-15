Тарас Щирба: Герой, який віддав життя за Україну

Тарас Щирба – 37-річний український військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Загинув 29 листопада 2022 року, стримуючи збройну агресію ворога біля смт Курдюмівка на Донеччині.

Тарас народився 20 липня 1985 року в Тернополі. Працював у КП «Тернопільміськсвітло». Брав участь в АТО/ООС, був поранений. Коли почалася повномасштабна війна, знову пішов воювати.

Від 28 лютого 2022 року додому приїжджав тричі на кілька днів, – розповіла сестра Героя Оксана Поберейко. «Він був в гостях у нас трошки. Ми сиділи родиною: батьки, дружина його, діти, моя сім’я. Розмовляли. Небагато розказував про свої військові будні, але був такий зосереджений, якийсь такий врівноважений, спокійний. Оскільки твердо знав, що хоче там бути. Мама пробувала його переконати: «Тарасику, в тебе троє дітей. Є можливість повернутися додому». А він казав: «Я відчуваю, що я там маю бути». Дуже тепле, родинне було у нас спілкування і останні фото, які ми зробили разом, я їх тримаю».

Чоловіки товаришували більше 15 років. Пліч-о-пліч воювали з 2014 року.

Тараса Щирбу поховали на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

У нього залишились мама Надія, батько, дружина і троє дітей.

Почесний громадянин міста Тернополя (19 грудня 2022 року, посмертно).

Тарас Щирба віддав своє життя заради свободи й мирного неба над Україною. Герой назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником.