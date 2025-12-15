У Великій Березовиці відкрили Центр Надії для духовної підтримки родин безвісти зниклих воїнів

13 грудня у селищі Велика Березовиця на парафії УГКЦ святих мучеників Бориса і Гліба відбулося урочисте відкриття Центру Надії – осередку духовної підтримки родин безвісти зниклих воїнів. Участь у події взяли участь архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, архиєпископ-емерит Василій Семенюк та священники архиєпархії. Захід розпочався спільною молитвою за мир в Україні, за українських воїнів та за родини, які живуть у болі очікування і невідомості.

Звертаючись до присутніх, владика Теодор Мартинюк наголосив на значенні єдності та життя у християнській спільноті, підкресливши: “Коли ми об’єднуємось, стаємо братами і сестрами у Христі”.

Після цього було звершено Чин освячення приміщення центру, який відтепер стане місцем постійної душпастирської опіки. Саме тут люди зможуть отримати душпастирський супровід, спільно молитися, ділитися власним досвідом, відчувати підтримку спільноти та ставати опорою один для одного. У центрі планується проведення реколекцій і духовних наук, спрямованих на зміцнення віри та надії. Про це повідомляє інфоресурс парафії святих мучеників Бориса і Гліба.

Завершилася подія спільним спілкуванням і знайомством з напрямками діяльності центру. Окрему подяку висловили Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ та панові Юрію Левковичу за пожертви, завдяки яким простір Центру Надії став більш комфортним для спільноти.