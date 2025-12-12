“Живий довідник Церкви”: у краєзнавчому музеї презентували шематизм Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ

11 грудня 2025 року, у приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулася презентація шематизму Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви станом на 31 грудня 2024 року. Видання представив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, який став ініціатором оновленої статистично-довідкової праці про парафії, душпастирів та структури архиєпархії, повідомляє пресслужба архиєпархії.

У вступному слові митрополит Теодор наголосив на масштабності та спільному характері роботи:

“Ми хочемо запрезентувати плід праці всіх наших священників. Кожен подав дані про свою парафію – це 320 осіб, які долучилися до створення цієї книги. Окрема колегія працювала над узгодженням матеріалів: отець Михайло Забанджала, отець Віталій Козак, отець Володимир Барна, літературний редактор пані Надія Шподарунок та художній оформлювач пані Наталія Кіналь. Ми щиро вдячні кожному за їхню працю”.

Владика звернув увагу на те, що слово “шематизм” для сучасного читача може звучати незвично, однак у минулому воно було важливою частиною церковного життя:

“До Другої світової війни кожна єпархія щороку видавала шематизм – звід інформації про духовенство, парафії, структури єпархії, семінарію, комісії. Для істориків такі видання є неоціненним джерелом. Сучасні носії інформації не замінили потреби в паперовому шематизмі, який залишається документом для історії”, – підкреслив архиєрей.

Архиєпархія планує передати видання в бібліотеки, обласний державний архів та інші установи, які працюють із церковною документацією. Особливу увагу упорядники приділили вимогам захисту персональних даних:

“Наше завдання – дати максимально корисну інформацію, не порушуючи приватності священнослужителів. Якщо порівняти з шематизмами XVIII-XX століть, вони були значно детальнішими. Сьогодні ж ми мусимо враховувати законодавчі норми”.

Разом з тим він наголосив, що будь-яке статистичне видання не може бути абсолютно досконалим:

“Ми вдячні всім, хто вже вказав на неточності. Сподіваємося, що шематизм за 2025 рік буде ще повнішим і точнішим. Як колись писали автори книг: не судіть надто строго нашу працю. Ми відкриті до зауважень від духовенства й мирян”.

До робочої групи з підготовки шематизму увійшли:

о. Михайло Забанджала,

д-р історичних наук о. Віталій Козак,

о. Володимир Барна,

пані Надія Шподарунок, літературна редакторка.

Доктор історичних наук о. Віталій Козак підкреслив історичну цінність видання та наголосив, що шематизм апелює до давніх видань шематизмів УГКЦ.

Отець Михайло Забанджала у виступі окреслив методологію та мету видання. Він зауважив, «шематизм є рішенням єпископа, він є зведеним джерелом інформації у форматі книги, виконує місійну функцію Церкви, репрезентуючи її структуру та мережу, покликаний сприяти кращому порозумінню між духовенством і суспільством».

«Створення шематизму передбачало анкетування священників, опрацювання даних, уніфікацію термінології, редактуру, дизайн та верстку, – сказав священник. – Ми прагнули продовження традиції видання шематизмів, фіксація унікальності сучасного церковного життя, а також створити перспективне регулярне видання, за можливості щорічне. Однак кінцево – збереження документальної історії служіння кожного священника для майбутніх поколінь».