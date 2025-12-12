На Тернопільщині сталася серйозна аварія: водій Volkswagen Golf врізався в автопоїзд

11 грудня 2025 року на Тернопільщині сталося дві серйозні ДТП, в яких постраждали люди. Одна з аварій сталася того ж дня в селі Ступки на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом, що складався з сідлового тягача DAF.

Внаслідок аварії постраждали водій легкового автомобіля та двоє пасажирів. Всі потерпілі були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція взяла зразки крові у водіїв для перевірки на вміст алкоголю в організмі.

Слідчо-оперативна група поліції продовжує працювати на місці події, а також вивчає обставини інших ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з порушенням правил дорожнього руху.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорогах та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Кожне порушення може призвести до серйозних наслідків для водія, пасажирів та інших учасників руху.

Поліція наголошує на важливості відповідальності за кермом і закликає водіїв не поспішати, адже навіть одна хвилина поспіху може коштувати життя або здоров’я.