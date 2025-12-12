Пам’ять про Олега Панченка: герой, що віддав життя за Україну

Олег Панченко – 28-річний український військовик, солдат в/ч 3035 Східного територіального об’єднання Національної гвардії України (конвойний полк, який раніше базувався в Луганську). Загинув від час виконання бойового завдання 19 вересня 2015 року в Донецькій області.

Народився 24 жовтня 1987 року в селі Конюхи Козівського району (тепер Козівська громада) Тернопільської області. Після закінчення школи навчався в Зборівському фаховому коледжі ім. Івана Пулюя. Був мобілізований до армії. Після проходження військової служби працював в охоронній фірмі «Максим». Проживав у Кутківцях.

В 2015 році був призваний за мобілізацією до Національної гвардії України. Із червня 2015 року – стрілець 15-го окремого полку в/ч 3035 Східного ОТО НГУ. Був залучений до охорони міста Слов’янськ (Донецька область).

Загинув 19 вересня 2015 року під час виконання бойового завдання у зоні АТО. Місце й обставини не уточнено (за іншими даними, ймовірно Амвросіївський район Донецької області).

Похований 22 вересня 2015 року в селі Конюхи Тернопільської області.

Залишилася мати Галина Петрівна, був єдиним сином.