У Тернополі на Майдані Волі встановили новорічну інсталяцію з цифрами «2026»

У Тернополі встановили новорічну інсталяцію з цифрами «2026». Її засвітять сьогодні ввечері одночасно з відкриттям різдвяної шопки.

Світлова конструкція традиційно розміщена на Майдані Волі, поруч із пам’ятником Данилові Галицькому. Щороку перед новорічними святами цифри стають однією з головних фотозон міста. Встановлення та оновлення інсталяції відбулося без залучення коштів з місцевого бюджету.

За словами директора КП «Тернопільміськсвітло» Олега Лехіцького, основу конструкції місто придбало кілька років тому, а цьогоріч оновити її допомогла компанія «Молокія», яка закупила цифру «6».

«Цьогоріч завдяки компанії «Молокія» ми змогли оновити інсталяцію, докупивши цифру «6». Підприємство також взяло на себе фінансування монтажних робіт та оплату електроенергії під час світіння конструкції. Ми вдячні колективу ПРАТ «Тернопільський молокозавод» за підтримку міста у підготовці до зимових свят», – зазначив Олег Лехіцький.