Моніторинг школи-ліцею №6 у Тернополі: що вдалося побачити та які недоліки виявлено

Регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з експертом з моніторингу прав дитини здійснило моніторинговий візит до Тернопільського НВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука».

Мета візиту — оцінити, наскільки у закладі забезпечено право дітей на безпечне освітнє середовище: перевірити організацію навчального процесу, стан укриття, умови перебування учнів, доступність, матеріально-технічну базу, дотримання санітарних норм, пожежної безпеки та заходів із запобігання насильству.

Моніторингова група оглянула навчальні кабінети, харчоблок, їдальню, спортивні зали, укриття, санітарні кімнати та інші приміщення.

За результатами моніторингу встановлено:

у закладі загалом створені належні умови для безпечного навчання;

школа-ліцей забезпечена відповідною матеріально-технічною базою;

працює соціально-педагогічний патронаж і психологічна служба;

функціонує їдальня з організованим харчуванням учнів;

харчоблок оснащений необхідним технологічним обладнанням та інвентарем.

Водночас, моніторами виявлені недоліки:

недостатні запаси питної води та продуктів тривалого зберігання в укриттях;

відсутність пандусів або інших засобів доступності для маломобільних осіб;

порушення в організації харчування учнів (у холодильниках — продукти без маркування та зазначення термінів їх використання; невідповідність щоденного меню примірному сезонному чотиритижневому меню; місцями — відсутність у холодильниках ємностей із відібраними пробами готових страв).

Нагадуємо, що Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у разі порушення Ваших прав чи прав Вашої дитини: за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за тел. 044 299 74 08.