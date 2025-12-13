Наймасовіша нічна атака за час війни: Одещина повністю без світла

У ніч на сьогодні Одещина зазнала наймасовішої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури за весь час повномасштабної війни. Внаслідок ударів виведено з ладу щонайменше 20 підстанцій.

Без електропостачання залишилися 100% Одеси та області. Також відсутній мобільний зв’язок та інтернет. Через знеструмлення всіх тягових підстанцій міста тимчасово призупинено роботу трамваїв і тролейбусів.

На період блекауту в Одесі оголошено загальний збір особового складу поліції — правоохоронці здійснюють цілодобове патрулювання міста для забезпечення громадського порядку та безпеки мешканців.

Енергетики працюють над оцінкою масштабів руйнувань та відновленням електропостачання. Про подальший розвиток ситуації обіцяють інформувати додатково.