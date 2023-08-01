Шахраї привласнюють кошти громадян під приводом надання грошової допомоги від міжнародних організацій

Майже 20 000 гривень зникло з карткового рахунку 53-річної жінки, яка хотіла отримати грошову допомогу. За допомогою потерпіла звернулася до поліції.

Заявниця розповіла, що сама родом з Сумщини, однак, під час воєнних дій тимчасово проживає у Тернополі. В соцмережі вона побачила оголошення про можливість оформлення допомоги від канадського благодійного фонду в сумі понад 8000 гривень. Заявниця перейшла за посиланням вказаним у оголошені і ввела персональні дані банківської картки. За деякий час на телефон потерпілої надійшло сповіщення про списання з банківського рахунку всього залишку – 19500 гривень.

Поліцейські наголошують: вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. Тож, якщо ви натрапили в соцмережах чи інтернеті на рекламу грошової допомоги від міжнародних організацій, ігноруйте та блокуйте її.

Аби не потрапити на гачок аферистів: