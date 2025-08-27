На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежі та надали допомогу мешканцям
Протягом минулої доби підрозділи ДСНС області здійснили низку виїздів на виклики, пов’язані з пожежами та небезпечними комахами.
🔥 Пожежі
- У місті Бучач на вул. Лисенка загорілася господарська будівля площею близько 30 м². Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від поширення вогню житловий будинок, гараж та інші споруди.
- У Тернополі на вул. Тарнавського вогонь знищив закинутий дачний будинок площею 6 м².
🐝 Небезпечні комахи
- У Копичинцях рятувальники вилучили гніздо шершнів.
- У Тернополі на вул. Тернопільській комахи облаштували кубло на фасаді багатоповерхівки на 9-му поверсі. Рятувальники безпечно його прибрали.
- У Чорткові на вул. Парковій зі стіни житлового будинку також вилучили гніздо шершнів.
ДСНС нагадує мешканцям області про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та обережності при виявленні гнізд ос чи шершнів. У разі небезпеки телефонуйте за номером 101.