На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежі та надали допомогу мешканцям

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС області здійснили низку виїздів на виклики, пов’язані з пожежами та небезпечними комахами.

🔥 Пожежі

  • У місті Бучач на вул. Лисенка загорілася господарська будівля площею близько 30 м². Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від поширення вогню житловий будинок, гараж та інші споруди.
  • У Тернополі на вул. Тарнавського вогонь знищив закинутий дачний будинок площею 6 м².

🐝 Небезпечні комахи

  • У Копичинцях рятувальники вилучили гніздо шершнів.
  • У Тернополі на вул. Тернопільській комахи облаштували кубло на фасаді багатоповерхівки на 9-му поверсі. Рятувальники безпечно його прибрали.
  • У Чорткові на вул. Парковій зі стіни житлового будинку також вилучили гніздо шершнів.

ДСНС нагадує мешканцям області про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та обережності при виявленні гнізд ос чи шершнів. У разі небезпеки телефонуйте за номером 101.

 

