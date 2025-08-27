232 млн грн інвестицій: у Зборові створять індустріальний парк з 250 новими робочими місцями

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку «Зборів» до державного реєстру індустріальних парків України. Це вже п’ятий такий парк на Тернопільщині.

📍 Новий об’єкт розташований у межах Зборівської міської територіальної громади. Керуючою компанією визначено ТОВ «Зборівський індустріальний парк Н02».

🔹 Основні напрями діяльності парку:

виробництво напоїв та харчових продуктів;

переробка агропродукції;

логістика.

👷‍♂️ На площі 15,5 га планується створення приблизно 250 нових робочих місць та залучення 232 млн грн інвестицій.

Індустріальний парк стане майданчиком для розвитку сучасної інфраструктури, підтримки малого й середнього бізнесу, глибокої переробки сировини та нарощування експорту.

Державна підтримка передбачає податкові й митні пільги для підприємств, а також фінансування створення промислової інфраструктури. Зобов’язання у межах програми «Зроблено в Україні» передбачають: на кожну 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій.

📢 Це черговий крок до економічного розвитку регіону та сигнал інвесторам: Тернопільщина відкрита для бізнесу і готова створювати нові можливості.