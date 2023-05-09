До уваги мешканців Тернопільщини про субсидію на неопалювальний сезон

З 1 травня по 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон із травня перепризначають для переважної більшості отримувачів, які мали житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надати про це інформацію до органу Пенсійного фонду впродовж 30 днів.

Проте є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період. На наступний строк житлову субсидію призначають за особистим зверненням, якщо: у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги; кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива.

Тільки на підставі звернення громадянина надають на неопалювальний сезон також житлову субсидію, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Пенсійного фонду заповнені належним способом нові заяву та декларацію. У разі подання заяви впродовж двох місяців з початку неопалювального сезону житлову субсидію призначають із початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Якщо житлову субсидію призначають із початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховують середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійну виплату враховують у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Подати документи на призначення житлових субсидій і пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, залежно від того, який є зручнішим: особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України; поштою на адресу органу фонду; online через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

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