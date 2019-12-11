На Тернопільщині під колеса автомобіля потрапила п’яна жінка

Аварія сталась 10 грудня в м. Заліщики. Водій автомобіля «Mersedes Smart MС 01», рухаючись по вул. С.Бандери, скоїв наїзд на пішохода, жительку с. Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річна потерпіла була госпіталізована в районну лікарню, де медики встановили, що у неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана голови та алкогольне сп’яніння.

Тільки вчора «Погляд» писав, що в сусідньому із Заліщицьким районом, Борщівському, під колеса автомобіля потрапив п’яний чоловік, так сьогодні те ж сталось із жінкою.