На Тернопільщині вантажівка збила нетверезого пішохода

Аварія сталась 9 грудня в Борщівському районі на автодорозі Тернопіль – Скалат – Жванець поруч із автозаправкою, що перед с. Озеряни. Близько 18.30 годин, водій вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» здійснив наїзд на пішохода, жителя сел. Заводське Чортківського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річного потерпілого госпіталізували в хірургічне відділення Борщівської районної лікарні. Медики діагностували, що в чоловіка алкогольне сп’яніння та втовчена рана тім’яної ділянки голови.

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