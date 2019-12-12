Завтра через Гаївський міст не припинятимуть рух транспорту

Монтування балок прогонової будови на Гаївському шляхопроводі, що було заплановане на 10, 11, 13 грудня, уже завершено.

Відтак, 13 грудня перекриття руху через Гаївський міст не буде. Впродовж усього дня шляхопровід буде доступний для проїзду легкового транспорту.

Як повідомив директор ТОВ «Тернопіль Мостобуд» Юрій Левкович, підготовку до монтажу балок робітники здійснювали з 06:00 год. ранку, тому їм вдалося швидше завершити виконання запланованого обсягу робіт.

Станом на 11 грудня на одній частині Гаївського шляхопроводу влаштовано шість балок висотою 24 см, а для завершення реконструкції мосту необхідно змонтувати ще 10 таких балок, після чого на них влаштувати монолітну бетонну плиту перекриття, ізоляцію та асфальтобетон.

Оскільки фінансування з державного бюджету на проведення ремонту шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової так і не надходило, виконання робіт з реконструкції мосту буде продовжено уже в 2020 році.