На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП у лікарні опинились четверо односельців

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 2 на 3 січня на автодорозі поблизу с. Горішня Слобідка Чортківського району. Орієнтовно о 02.30 годин водій автомобіля «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок аварії травмувались водій та троє пасажирів «шістки» – всі жителі с. Швейків Монастириської територіальної громади. Їх, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в КНП «Монастириська міська лікарня».

Найбільше дісталось водію та його 19-річному сину: батька з автомобіля «вирізали» рятувальники, а в сина, крім закритої черепно-мозкової травми, ще й церебральна кома.