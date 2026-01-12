На Тернопільщині зросла захворюваність на ГРВІ: серед хворих 46,7% дітей

Станом на 12 січня 2026 року Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє про результати епідеміологічного моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19.

Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 351 випадок на 100 тисяч населення (3575 осіб). Кількість захворілих ГРВІ збільшилась на 12,7% порівняно з попереднім тижнем (3575 випадків проти 3173). Питома вага дітей серед хворих становить 46,7%, а серед школярів — 55,2%.

Госпіталізовано 213 осіб, з яких 116 — діти, що складає 54,5% від загальної кількості госпіталізованих. Кількість госпіталізованих збільшилася на 18,3% порівняно з попереднім тижнем.

Щодо COVID-19, за останній тиждень зареєстровано лише 2 випадки захворювання серед дорослих, що складає 0,06% від загальної кількості випадків ГРВІ і залишилось на рівні попереднього тижня.