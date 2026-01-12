На Тернопільщині поліцейські спільно з екстреними службами допомогли доправити вагітну жінку до пологового будинку

9 січня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Бучацької громади про те, що вона потребує невідкладної медичної допомоги. Жінка перебувала на пізньому терміні вагітності – пологи могли розпочатися будь-якої миті.



Через складні погодні умови та заметені дороги самостійно дістатися до медичного закладу вона не могла. За допомогою спеціальної техніки жінку вдалося вивезти із населеного пункту. Після цього поліцейські пересадили її до автомобіля екстреної медичної допомоги та у супроводі співробітників групи реагування патрульної поліції доправили до лікарні у Тернопіль.



Завдяки злагодженим і оперативним діям усіх служб вагітну вчасно передали медикам.



Поліцейські спільно з екстреними службами продовжують працювати в посиленому режимі та надавати допомогу учасникам дорожнього руху під час негоди. За минулу добу правоохоронці та рятувальники допомогли вибратися зі снігових заметів 19 водіям.



У разі виникнення складних ситуацій на дорозі – телефонуйте на спецлінії 102 та 112.



