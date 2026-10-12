Покупець у документах був, договору не було: на Тернопільщині виявили порушення під час експорту зерна

Тернопільська митниця задокументувала порушення митних правил під час експорту понад 1,2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю та сорго загальною вартістю понад 8,7 мільйона гривень. У документах покупцем продукції зазначили латвійську компанію, яка, за інформацією митних органів Латвії, не укладала договору з українським експортером.

Як повідомили в Тернопільській митниці, експорт зернових культур оформили упродовж 2023 року за 54 митними деклараціями. Підставою для переміщення продукції через митний кордон України були зовнішньоекономічний контракт і товаросупровідні документи.

Під час перевірки зовнішньоекономічних операцій у митників виникли сумніви щодо фактичних договірних відносин між українським підприємством та іноземним покупцем.

Щоб перевірити інформацію, Тернопільська митниця через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби звернулася до митних органів Латвії.

У вересні 2026 року надійшла відповідь, згідно з якою латвійська компанія, зазначена в документах покупцем продукції, не співпрацювала з українським підприємством і не укладала з ним відповідного зовнішньоекономічного договору.

За результатами перевірки митники встановили, що контракт та інвойси, подані для оформлення експорту зернових, містили неправдиві відомості про покупця й одержувачів товару.

За цим фактом Тернопільська митниця склала протокол про порушення митних правил за частиною першою статті 483 Митного кодексу України.

Остаточне рішення у справі прийматиме суд.