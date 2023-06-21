У Тернополі з’явилось ще одне укриття.

Воно розташоване у підвальному приміщенні новобудови за адресою вул. Чернівецька, 48Б. Сюди можна безперешкодно спуститися в разі ракетної небезпеки.

Укриття детально оглянули співробітники ДСНС разом з представниками Тернопільська міська рада та рекомендували його до використання. Адже воно відповідає усім сучасним вимогам. Дана захисна споруда забезпечена усім набором з основних та допоміжних приміщень. Вона обладнана системами освітлення, водопроводу та каналізації. В укритті є санвузол та душ, наявні два евакуаційних виходи. Також тут облаштована примусова система вентиляції.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає тернополян та гостей міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі ракетної небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття.