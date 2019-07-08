Садівниця з Тернопільщини вирощує унікальні сорти фундука

Косфорд, Сирена і Барселонський, Ранній Довгий та Каталонський — все ц назви сортів фундука, які самостійно вирощує садівниця з Тернопільщини Олена Вівсік. Унікальність їх у тому, що вони є самозапильними та стійкими до хвороб і шкідників.

Чортківська садівниця розповідає, що кожен сорт цікавий по-своєму.

«Після посадки два перші роки горіх не росте. У цей час розганяється корінь. А після повного вкорінення понесеться вгору. За рік витягується від 1,5 до 2 метрів. Для кращого запилення всередину куща прищеплюю пагін дикої ліщини», — розповідає Олена Вівсік.

Сорти Косфорд і Барселонський дозрівають на початку вересня. Мають великі видовжені горіхи. Є не тільки самозапильними, а й хорошими запилювачами для інших сортів.

«Ліщина Сирена виділяється з-поміж інших червоним листям. Горіхи середньої величини, зате з тонкою шкаралупою. Щороку дають хороший стабільний врожай», — ділиться садівниця з Тернопільщини.

Сорт Ранній Довгий — сильнорослий, дозріває в першій половині вересня. Каталонський теж швидко розростається, але плоди не мають чіткої форми. Ростуть вони на кінцях пагонів. Дозрівають горіхи в другій половині вересня.