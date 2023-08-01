У Тернопільській книгозбірні збирають корм та речі першої необхідності для допомоги безпритульним тваринам

Війна – величезне випробування не лише для людей, але й для тварин. Вони страждають мовчки, сподіваючись підтримки від сильніших світу цього . Тим часом фото та відео звірят, яких взяли під опіку наші неймовірні Герої стали вірусними та лідирують за кількістю переглядів і вподобань у соціальних мережах.

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей теж переймаються долею безпритульних тварин, а тому спільно зі соціальною ветеринарною клінікою «Хатіко» бібліотекарі організували благодійну акцію «Подарунок для пухнастика».

Акція вже стартувала і триватиме до 8 серпня, адже саме цього дня у світі відзначають Міжнародний день кішок.

Якщо маєте добре серце, можливість і бажання допомогти безпритульним тваринам – приєднуйтесь до акції, принісши у бібліотеку корм, іграшки, кігтеточки для чотирилапих. Усі ці життєво необхідні речі після завершення акції будуть передані соціальній ветеринарній клініці «Хатіко». Добро переможе!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей