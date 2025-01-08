Щоденно у грудні Тернопільська митниця спрямовувала у державну скарбницю 26 млн гривень

У грудні 2024 року Тернопільська митниця спрямувала до Державного бюджету України понад 558 млн гривень.

Зокрема, завдяки активній співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності забезпечено надходження майже 490 млн гривень податку на додану вартість, 54 млн грн мита, а також 14,3 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали понад 326 тис. гривень.

Щоденно впродовж цього місяця Тернопільська митниця поповнювала державну скарбницю на 26млн гривень.

Серед товарів, при митному оформлені яких сплачено найбільше податків переважали:

– легкові автомобілі (45,6 млн грн) ;

– полімери етилену (31 млн грн) ;

– трактори ( 21 млн грн) ;

– морожена риба ( 19 млн грн) ;

– свіжа риба (18,6 млн грн) .

Загальна сума додаткових надходжень до держскарбниці від контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, контролю за правильністю визначення країни походження товарівта класифікаційної роботи склала понад 19,6 млн гривень.