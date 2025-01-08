На Тернопільщині 855 підприємців отримали гранти від єРобота
Майже 24 000 підприємців України отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за проєктом єРобота. За 2,5 роки держава інвестувала понад 11 млрд грн, з яких 60% уже повернуто через податки.
З липня 2022 року:
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«Власна Справа»: 21 564 мікрогранти (5,1 млрд грн);
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Переробка: 878 грантів (4,4 млрд грн);
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Садівництво і теплиці: 249 грантів (1,2 млрд грн);
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Ветерани: 1 123 гранти (525 млн грн).
На Тернопільщині 855 підприємців отримали гранти на суму 385 млн грн, завдяки чому створять понад 2100 робочих місць:
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«Власна Справа»: 775 мікрогрантів (182,9 млн грн);
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Переробка: 25 грантів (109,9 млн грн);
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Садівництво і теплиці: 9 грантів (70,5 млн грн);
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Ветерани: 46 грантів (21,7 млн грн).
Подати заявку можна через портал “Дія” із бізнес-планом. Гранти на суму від 75 тис. грн передбачають створення 1-2 робочих місць. Молодь до 25 років може отримати до 150 тис. грн без вимоги створення робочих місць.