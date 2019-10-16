Лучшие МФО в Украине
Микрофинансовые организации – это небанковские компании, которые юридически зарегистрированы, имеют обязательную лицензию, позволяющую проводить кредитную деятельность. В МФО физическим лицам можно получить заем до 15 тыс. грн. сроком до 45 дней. Микрофинансовая организация Инстагроши – это отличная возможность получить быструю ссуду в день подачи заявки.
Чем МФО отличается от банка?
Существует множество отличий между микрофинансовыми организациями и обычными банками. К ним относят:
- мобильность МФО, так как они не привязаны к офису и работают исключительно через всемирную паутину, что позволяет использовать их услуги в любое время суток;
- после подачи заявки, появляется займ онлайн на карте мгновенно Украина;
- микрофинансовые кредитные организации более чем лояльно относятся к каждому клиенту, не требуя у него обязательных для банковских организаций справок и поручителей, даже не смотрят на запятнанную кредитную историю.
Главные критерии выбора лучшей МФО в Украине?
Получить деньги взаймы может любой человек, который достиг 18-летия, а также имеет паспорт гражданина Украины. Это может быть пенсионер, студент, безработный или малообеспеченный человек. Также следует знать, что большинство МФО не выдают большие суммы кредитов при первом обращении в организацию. Максимум это может быть пять тысяч гривен. Срок выдачи ссуды – 30-45 дней, на каждый из которых начисляется процент (1.3-2% в зависимости от организации).
Найти наиболее подходящую организацию для выдачи кредитов можно просмотрев постоянно обновляющийся каталог МФО на сайте. Установив фильтры для поиска, можно выбрать компании, предоставляющие ссуды:
- без справок о доходах и поручителей;
- без официального трудоустройства;
- для безработных;
- при необходимости одолжить деньги до зарплаты и в долг;
- для клиентов с плохой кредитной историей и просрочками;
- без процентов.
Определиться с наиболее подходящей МФО очень просто. Для этого выполните следующие действия:
- До того, как вы подадите заявку, чтобы получить займ на карту онлайн, перечитайте отзывы о выбранной компании. Также нужно ознакомиться с предоставляемыми для клиентов условиями и акциями.
- Для быстрого выбора компании по указанным параметрам, воспользуйтесь кредитным калькулятором. В нем вы можете указать сумму, которая вам требуется, а также крайний срок возврата.
- Только после этого подайте заявку и получите микрозайм.
В каталоге всегда находится только актуальная информация, которой вы можете доверять!