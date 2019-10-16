Лучшие МФО в Украине

Микрофинансовые организации – это небанковские компании, которые юридически зарегистрированы, имеют обязательную лицензию, позволяющую проводить кредитную деятельность. В МФО физическим лицам можно получить заем до 15 тыс. грн. сроком до 45 дней. Микрофинансовая организация Инстагроши – это отличная возможность получить быструю ссуду в день подачи заявки.

Чем МФО отличается от банка?

Существует множество отличий между микрофинансовыми организациями и обычными банками. К ним относят:

мобильность МФО, так как они не привязаны к офису и работают исключительно через всемирную паутину, что позволяет использовать их услуги в любое время суток;

после подачи заявки, появляется займ онлайн на карте мгновенно Украина;

микрофинансовые кредитные организации более чем лояльно относятся к каждому клиенту, не требуя у него обязательных для банковских организаций справок и поручителей, даже не смотрят на запятнанную кредитную историю.

Главные критерии выбора лучшей МФО в Украине?

Получить деньги взаймы может любой человек, который достиг 18-летия, а также имеет паспорт гражданина Украины. Это может быть пенсионер, студент, безработный или малообеспеченный человек. Также следует знать, что большинство МФО не выдают большие суммы кредитов при первом обращении в организацию. Максимум это может быть пять тысяч гривен. Срок выдачи ссуды – 30-45 дней, на каждый из которых начисляется процент (1.3-2% в зависимости от организации).

Найти наиболее подходящую организацию для выдачи кредитов можно просмотрев постоянно обновляющийся каталог МФО на сайте. Установив фильтры для поиска, можно выбрать компании, предоставляющие ссуды:

без справок о доходах и поручителей;

без официального трудоустройства;

для безработных;

при необходимости одолжить деньги до зарплаты и в долг;

для клиентов с плохой кредитной историей и просрочками;

без процентов.

Определиться с наиболее подходящей МФО очень просто. Для этого выполните следующие действия:

До того, как вы подадите заявку, чтобы получить займ на карту онлайн , перечитайте отзывы о выбранной компании. Также нужно ознакомиться с предоставляемыми для клиентов условиями и акциями.

, перечитайте отзывы о выбранной компании. Также нужно ознакомиться с предоставляемыми для клиентов условиями и акциями. Для быстрого выбора компании по указанным параметрам, воспользуйтесь кредитным калькулятором. В нем вы можете указать сумму, которая вам требуется, а также крайний срок возврата.

Только после этого подайте заявку и получите микрозайм.

В каталоге всегда находится только актуальная информация, которой вы можете доверять!