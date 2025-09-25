Смертельний інцидент на Тернопільщині: під час бійки загинув молодий чоловік

25 вересня 2025 року, о 17:15, стало відомо про трагедію, яка сталася в ніч на 25 вересня в Борсуківській громаді Тернопільської області. Поліція отримала повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про смерть 21-річного чоловіка.

Під час попереднього розслідування, слідчо-оперативна група встановила, що молодий чоловік перебував на відпочинку з компанією знайомих. Під час застілля між присутніми виникли суперечки, в результаті яких один із чоловіків кілька разів ударив потерпілого. Через деякий час йому стало погано, і він втратив свідомість. Попри надану допомогу та виклик швидкої, хлопця врятувати не вдалося.

Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті — черепно-мозкова травма. На місці події працюють слідчі та оперативники ГУНП в Тернопільській області, які зараз з’ясовують обставини трагедії та встановлюють особу, причетну до нанесення смертельного удару. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Триває розслідування.