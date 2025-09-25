Тернопіль розпочинає традицію щомісячних Панахид за загиблими захисниками України

У п’ятницю, 26 вересня 2025 року, Тернопіль розпочне нову традицію вшанування загиблих захисників України. Біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України», яка розташована поруч із Дзвоном Пам’яті, відбудеться поминальний молебень під назвою «Світло молитви в темряві війни». Повідомляють у міській раді.

Поминальна Панахида на честь героїв України

Початок Панахиди — о 9:00 год. У спільній молитві візьмуть участь представники різних християнських конфесій міста. Під час молебня будуть згадані поіменно всі загиблі воїни — земляки, які загинули в боях за Україну впродовж вересня, починаючи з 2014 року.

Метою цього заходу є вшанування пам’яті героїв, які віддали своє життя за незалежність України, подяка їхнім родинам та підтримка, а також єдність громади у спільному співчутті та молитві.

Щомісячна традиція вшанування героїв

Згідно з ініціативою місцевих органів влади, цей захід стане щомісячною традицією. Відтепер Панахиди за загиблими захисниками України в Тернополі відбуватимуться кожної останньої п’ятниці місяця. Цей ритуал допоможе не лише згадати наших героїв, а й об’єднати містян в єдності та підтримці родин полеглих воїнів.

Тернопіль продовжує підкреслювати важливість пам’яті про захисників, які віддали найдорожче — своє життя за свободу України.