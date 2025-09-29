“Смертники” на двоколісних: нетверезі водії розʼїжджають на Тернопільщині
Під час посиленого контролю на дорогах Тернопільської області, патрульна поліція виявила двох водіїв електротранспорту, які перебували в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
1️⃣ Алкогольне сп’яніння
Учора вночі, під час комендантської години, патрульні зупинили електричний мопед. За кермом перебував 23-річний чоловік, у якого інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Під час огляду за допомогою приладу Драгер результат становив 0,74 проміле.
2️⃣ Наркотичне сп’яніння
Сьогодні вночі було зупинено електросамокат, за кермом якого перебував 31-річний громадянин. У нього виявлено ознаки наркотичного сп’яніння, однак чоловік відмовився пройти відповідний огляд.
На обох водіїв були складені адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 (керування в стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, і їх відсторонили від керування транспортними засобами.
Патрульна поліція продовжує посилено контролювати ситуацію з водіями електротранспорту, аби забезпечити безпеку на дорогах та запобігти небезпечним ситуаціям.