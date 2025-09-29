Тернопіль: серйозна ДТП за участю трьох машин, рятувальники деблокували потерпілого

29 вересня близько 20:00 на перехресті вулиць Руської та Шевченка у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів: Audi, Renault та Mazda.

У результаті аварії травми отримали водії двох машин — Audi та Renault. Обидва звернулися за медичною допомогою, але госпіталізації не потребували. Поліція наразі встановлює всі обставини події та проводить розслідування.

Однак інша людина, яка була в автомобілі Mazda, отримала серйозні травми і була госпіталізована. Для деблокації постраждалого на місце події прибула бригада рятувальників ГРР АРЗ СП (САРМ-С) та 1-ї ДПРЧ. Вони провели аварійно-рятувальні роботи, аби звільнити потерпілого з пошкодженого транспортного засобу.

Поліцейські продовжують з’ясовувати всі деталі ДТП та причинно-наслідкові зв’язки, а також збирають інформацію для визначення осіб, відповідальних за інцидент.