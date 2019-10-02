Сьогодні Кременецький краєзнавчий музей уклав договір про співробітництво з ГО “Перша Медійна Група”

Шляхом підписання цього договору підписанти засвідчили, що інтересам кожного з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері наукової культурно-освітньої діяльності спрямованої на національне та духовне відродження українського народу та держави.

Одним з головних напрямків співпраці буде великий міжнародний історико-культурний проект “Загадкова Волинь”. Презентація цього проекту планується в м. Кременець.