Відомий аграрій Тернопільщини поділився грандіозними намірами на 2018 рік

За словами Петра Івановича, до кінця цього року на базі «Бучачагрохлібпрому» має запрацювати ще один тваринницький комплекс та комбікормовий завод:

– Хочемо комбікормовий завод. Є вже бізнес-план. Почнемо втілювати в життя навесні 2018 року. Також у планах — четвертий тваринницький комплекс, розрахований на 1200 дійних корів. Плануємо інвестувати 250 мільйонів гривень. Частина — це власні кошти, частина буде кредитних ресурсів, – розповів в інтервю журналу “Агро перспектива” Петро Гадз.

Нагадаємо, впродовж останніх років на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відкриваються та починають свою роботу нові комплекси та лінійки. Зокрема, восени 2016 року в селі Осівці в експлуатацію був введений масштабний тваринницький комплекс, що не має аналогів на Тернопільщині. Вже вітку 2017 року на підприємстві Петра Гадза відбулося відкриття нового елеваторного комплексу, який спроектували та будували українські компанії. Його потужність сягає 95 тисяч тонн.