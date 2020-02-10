Тернопіль розпочав сміттєву війну проти Байковецької громади?

5 лютого мешканці Байковецької громади, які проживають у селах Гаї-Гречинські, Шляхтинці, Лозова, Курники, Стегниківці та Дубівці були неабияк здивовані: тверді побутові відходи з їхніх контейнерів так і не були вивезені, – про це йдеться на сайті громади

Згодом здивування переросло в справедливе обурення, адже люди в повному обсязі і вчасно сплачують кошти за послуги з вивезення сміття.

То хто ж розпочав сміттєву війну проти Байковецької сільської ради?

Це товариство з обмеженою відповідальністю «Альтфатер-Тернопіль»! Саме воно, порушивши договірні умови з жителями громади, поставило їх у дуже незручні умови.

Почнемо з передісторії. У 2016 році Байковецька сільська рада провела конкурс на вивезення з сіл громади твердих побутових відходів. Його переможцем стало вже згадане вище товариство «Альтфатер-Тернопіль». Тож саме з ним і було укладено угоду. Однією з її умов було те, що юридичні та фізичні особи, які користуватимуться послугами товариства, укладають з ним індивідуальні договори. Станом на 1 січня 2020 року було укладено 500 таких договорів.

За увесь час співпраці з товариством «Альтфатер-Тернопіль» і сільська рада, і мешканці вчасно сплачували за послуги згідно з тарифами, які встановлювало підприємство. До речі, воно постійно їх підвищувало, але сільська рада ставилася з розумінням до цього і затверджувала їх.

Тим не менше, 5 лютого усе перевернулося з ніг на голову: порушуючи умови укладених з населенням договорів, «Альтфатер-Тернопіль» припинив вивіз сміття.

Як з’ясувалося, цьому передував лист начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради О.Соколовського директору товариства В.Орденасу.

У ньому, зокрема, йшлося (цитуємо дослівно): «За дорученням міського голови та враховуючи, що на даний час головами Байковецької, Білецької, Буцнівської, Великогаївської, Острівської, Петриківської та Смиковецької сільських рад не укладено угоди з утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопілської області на 2020 рік. Виходячи з вищенаведеного зобов’язуємо Вас з 01.02.2020 року припинити надання послуг з вивезення побутових відходів із зазначених населених пунктів»

По-перше, незрозуміло, яким чином це доручення (до речі, усне чи письмове?) впливає на договірні умови між громадою, її мешканцями і товариством «Альтфатер-Тернопіль». Тим більше, що Тернопільська міська рада не є третьою стороною у цих договірних умовах: ані вона, ані її комунальні підприємства не входять до числа його засновників.

По-друге, викликає неабияке здивування той факт, що орган місцевого самоврядування дає накази чи зобов’язання приватному підприємству, тобто втручається в його діяльність. Та ще більше дивує, що підприємство слухняно виконує ці вказівки навіть собі на шкоду. Адже, водночас, воно не виконує договірних зобов’язань.

І, по-третє, найважливіше. Відповідно до діючого законодавства, відповідальність за утримання доріг та придорожніх зелених смуг несе їх балансоутримувач. У даному випадку це Тернопільська міська рада. Тож які можуть бути претензії до приміських громад?

Чому міська рада намагається вирішувати свої проблеми шляхом тиску, який межує з шантажем.

До речі, на території Байковецької громади також є об’єкти, які використовує Тернопільська міська рада. І є дороги до них. Але ж Байковецька сільська рада не вимагає з міста грошей на їх утримання.

Наведемо ще один приклад. Тернопільська міська рада надіслала листа з проханням погодити реконструкцію водопровідних мереж, які проходять через землі комунальної власності Байковецької сільської ради (дороги, вулиці) і приватні земельні ділянки жителів нашої громади. Тож яку відповідь надати місту? Особливо, у світлі ситуації з вивезенням сміття. Адже роботи з реконструкції водомережі неминуче призведуть громаду до фінансових витрат.

Чи не краще жити в добросусідстві, мудро вирішувати спільні проблеми, йти один одному назустріч?.. Та й для чого було Тернопільській міській і Байковецькій сільській раді підписувати Меморандум про партнерство територіальних громад? У ньому, між іншим, йдеться про те, що громади «пов’язані низкою економічних, соціальних та культурних зв’язків, які є основою спільного розвитку та мають величезний потенціал для зростання»

Що ж далі?

Байковецька сільська рада надіслала товариству «Альтфатер-Тернопіль» акт-претензію щодо порушення умов договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території сіл громади.

Знаєте, якою була його реакція? Вони послалися на лист начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, який ми процитували вище. Це щось типу «наша пісня гарна й нова, починаймо її знову».

Це також означає, що вагомих аргументів для припинення вивозу сміття у товариства немає. Більше того, воно намагається перекинути вину за недотримання договірних умов на місто.

Про всі перипетії навколо цієї ситуації ми будемо постійно інформувати населення сіл. Паралельно питання з вивезення накопичених побутових відходів сільська рада вирішує.

До речі, власники товариства «Альтфатер-Тернопіль» зареєстровані у Німеччині. А слово «альтфатер» з німецької дослівно перекладається як старший батько, тобто дідусь. Чому ж той дідусь такий злий для нашої громади?