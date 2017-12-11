Новини Тернополя 

Тепер “свободівці” у тернопільській поліції мають свого

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8 грудня 2017 року під час засідання Тернопільської обласної ради “свободівець” Олег Сиротюк   подвійно працевлаштував Богдана  Бутковського – раз на посаду директора Тернопільського обласного молодіжного центру, вдруге – ввів у поліцейську комісію Управління патрульної поліції у м.Тернопіль.

Як зауважує заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа, тепер полійцейським буде непереливки.

  • Шановні поліцейські! Тепер “свободівець” Бутковський за поведінку проти “свободівця” Олександра Башти, Вас покарає!  Але нічого дивного Блок Петра Порошенка “Солідарність” активує “бєзпрєдєл” в державі! – пише чиновник у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно “свободівець” Олександр Башта у результаті конфлікту побив двох правоохоронців. Дуже жорстко і категорично прокоментував цей випадок радник Авакова Михайло Апостол. Він пообіцяв, що триматиме цю справу під особистим контролем. А постраждалим правоохоронцям порадив не  здаватися і довести цю справу до суду. Ні інвалідність, ні статус депутата облради не допоможуть нападнику уникнути відповідальності, впевнений пан Апостол. Ну що ж тепер подивимось…

Сумно!

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