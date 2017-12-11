Тепер “свободівці” у тернопільській поліції мають свого

8 грудня 2017 року під час засідання Тернопільської обласної ради “свободівець” Олег Сиротюк подвійно працевлаштував Богдана Бутковського – раз на посаду директора Тернопільського обласного молодіжного центру, вдруге – ввів у поліцейську комісію Управління патрульної поліції у м.Тернопіль.

Як зауважує заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа, тепер полійцейським буде непереливки.

Шановні поліцейські! Тепер “свободівець” Бутковський за поведінку проти “свободівця” Олександра Башти, Вас покарає! Але нічого дивного Блок Петра Порошенка “Солідарність” активує “бєзпрєдєл” в державі! – пише чиновник у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно “свободівець” Олександр Башта у результаті конфлікту побив двох правоохоронців. Дуже жорстко і категорично прокоментував цей випадок радник Авакова Михайло Апостол. Він пообіцяв, що триматиме цю справу під особистим контролем. А постраждалим правоохоронцям порадив не здаватися і довести цю справу до суду. Ні інвалідність, ні статус депутата облради не допоможуть нападнику уникнути відповідальності, впевнений пан Апостол. Ну що ж тепер подивимось…

Сумно!