Світлина монастиря на Тернопільщині потрапила у топ-100 міжнародного фотоконкурсу

Нещодавно на сторінці «Вікі любить пам’ятки» у Facebook з’явилася інформація про те, що фото минулорічного міжнародного фотоконкурсу Чортківського монастиря ордену Кармелітів сестер Шариток потрапив у топ-123.

До слова, монастир ордену Кармелітів сестер Шариток, заснований у 1697 році на кошти Гієроніма Садовського, останнього власника Чорткова, котрий все своє майно передав сиротам, що ними опікувалися Сестри Милосердя. До 1944 року монастир був діючим. При приході у Чортків радянської влади, монастир було перетворено на катівню. Органи НКВС утримували й катували тут учасників підпілля, членів ОУН-УПА, зокрема Марію Штепу; у серпні-вересні 1945 року у казематах перебував о. Василь Величківський. Зараз у підвалах єпархального управління відкрито музейну експозицію «Кальварія».

У монастирі розміщується єпархальне управління Бучацької єпархії, храм Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та БСМ «Карітас».

Чортків City