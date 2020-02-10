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Хірургічна стоматологія в МЦ Oculus

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Хірурги Медичного центру Oculus виконують широкий спектр сучасних оперативних методик лікування захворювань порожнини рота і зубів з використанням якісних, безпечних матеріалів і новітнього обладнання.

Хірургічна стоматологія є одним з найбільш затребуваних напрямків в стоматологічній практиці. У випадках недотримання достатньої особистої гігієни порожнини рота, профілактичних заходів або відсутності очікуваного ефекту від терапевтичного лікування зубів виникає необхідність у допомозі хірурга-стоматолога. У МЦ Oculus Вам нададуть кваліфіковану медичну допомогу з хірургічної стоматології у Львові Звертайтесь до нас!

Види послуг стоматолога-хірурга

Стоматологи – хірурги МЦ Oculus спеціалізуються на:
видаленні молочних і постійних зубів будь-якої складності;

  • видалення зубів під наркозом або уві сні;
  • екстракції ретінірованних і дістопірованних зубів мудрості;
  • пластичні операції (корекція вуздечки, губ або мови);
  • видаленні радикулярних кіст;
  • також виробляють хірургічну підготовку для ортодонтичного і ортопедичного лікування;
  • синус-ліфтинг;
  • імплантації зубів.

хірургічна стоматологія
Всі види хірургічних маніпуляцій (особливо видалення ретінірованних зубів, імплантація зубів, пластика вуздечок і ін.), Як правило, супроводжуються вираженим больовим синдромом. У МЦ Oculus Вам нададуть стоматологічну допомогу в умовах загального наркозу або в стані медикаментозного сну – без болю і неприємних відчуттів. Для проведення складних хірургічних маніпуляцій, в тому числі і імплантації зубів, в стоматології організована робота операційної, оснащеної сучасним обладнанням. У нас Вам нададуть кваліфіковану хірургічну медичну допомогу по стоматології.

Сучасне терапевтичне лікування зубів дозволяє тривалий час уникати необхідності видалення зубів, але в певних ситуаціях це стає неминучою процедурою:

  • при запущеному кариозном процесі з ускладненнями у вигляді пульпіту і періодонтиту;
  • при механічних травмах;
  • при патологічної рухливості зубів при пародонтозі;
  • при інфекційно-запальних процесах в м’яких або кісткових тканинах;
  • по ортодонтичним показаннями – для звільнення простору в зубному ряду з метою подальшої установки брекетів
  • по ортопедичним показаннями – для установки зубних протезів.

стоматолог хірург

Седація в хірургічній практиці

Для наших клієнтів ми пропонуємо унікальну можливість – проведення будь-яких хірургічних маніпуляцій, включаючи видалення зубів і пластику вуздечки, в стані медикаментозного сну.

Для здійснення загальної анестезії використовується безпечний препарат – пропофол, який вводиться в організм внутрішньовенно за допомогою шприцевого дозатора через периферичний катетер. Вже через кілька секунд після початку введення гіпнотичного препарату пацієнт засинає, а хірург отримує можливість швидко, безболісно і в повному обсязі виконати заплановані хірургічні маніпуляції.

Пацієнт прокидається з вирішеною проблемою через 10-15 хвилин після припинення надходження пропофолу в організм, а вже через 40-60 хвилин може пересуватися. Після чого – гарний настрій, відсутні спогади про всі неприємних і хворобливих маніпуляціях; інші наслідки видалення зубів, як і після їх видалення без наркозу, тимчасово можуть доставляти почуття болю і дискомфорту (це пов’язано безпосередньо з обсягом хірургічного втручання).

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Послуга видалення зубів під наркозом отримує тільки позитивні відгуки серед пацієнтів нашої клініки незалежно від віку і захворювання і з кожним днем набирає все більшої популярності.
Як якісно видалити зуби або встановити зубні імплантати?

  1. Запис. Ви можете узгодити зручні для Вас дату та час візиту до хірурга за телефонами контакт-центру або заповнивши електронну форму на будь-якій сторінці сайту https://oculus.lviv.ua/.
  2. Консультація. Лікар ретельно збирає анамнез, оглядає ротову порожнину, вивчає результати лабораторних досліджень та інших методів діагностики, в разі необхідності призначає додаткові інструментальні або лабораторні обстеження, складається і узгоджується план лікування.
  3. Анестезія. Для знеболення використовуються безпечні медикаментозні засоби від відомих світових виробників. За бажанням клієнта виконується повна седація пропофолом. У нашій стоматології у Вас є можливість видаляти зуби як під місцевою анестезією, так і в умовах седації або наркозу.
  4. Процедура. Здійснюється запланована операція \ маніпуляція з використанням стерильного інструментарію та сучасного стоматологічного обладнання.
  5. Рекомендації. По завершенню процедури фахівець консультує хворого про особливості післяопераційного періоду, призначає в разі потреби спеціальні протизапальні, знеболюючі медикаменти.
  6. Контрольні огляд. У деяких випадках (часто) потрібне проведення повторної консультації для контролю постоперационного процесу, попередження розвитку ускладнень і побічних явищ.

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