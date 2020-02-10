Хірургічна стоматологія в МЦ Oculus

Хірурги Медичного центру Oculus виконують широкий спектр сучасних оперативних методик лікування захворювань порожнини рота і зубів з використанням якісних, безпечних матеріалів і новітнього обладнання.



Хірургічна стоматологія є одним з найбільш затребуваних напрямків в стоматологічній практиці. У випадках недотримання достатньої особистої гігієни порожнини рота, профілактичних заходів або відсутності очікуваного ефекту від терапевтичного лікування зубів виникає необхідність у допомозі хірурга-стоматолога. У МЦ Oculus Вам нададуть кваліфіковану медичну допомогу з хірургічної стоматології у Львові Звертайтесь до нас!

Види послуг стоматолога-хірурга

Стоматологи – хірурги МЦ Oculus спеціалізуються на:

видаленні молочних і постійних зубів будь-якої складності;

видалення зубів під наркозом або уві сні;

екстракції ретінірованних і дістопірованних зубів мудрості;

пластичні операції (корекція вуздечки, губ або мови);

видаленні радикулярних кіст;

також виробляють хірургічну підготовку для ортодонтичного і ортопедичного лікування;

синус-ліфтинг;

імплантації зубів.



Всі види хірургічних маніпуляцій (особливо видалення ретінірованних зубів, імплантація зубів, пластика вуздечок і ін.), Як правило, супроводжуються вираженим больовим синдромом. У МЦ Oculus Вам нададуть стоматологічну допомогу в умовах загального наркозу або в стані медикаментозного сну – без болю і неприємних відчуттів. Для проведення складних хірургічних маніпуляцій, в тому числі і імплантації зубів, в стоматології організована робота операційної, оснащеної сучасним обладнанням. У нас Вам нададуть кваліфіковану хірургічну медичну допомогу по стоматології.



Сучасне терапевтичне лікування зубів дозволяє тривалий час уникати необхідності видалення зубів, але в певних ситуаціях це стає неминучою процедурою:

при запущеному кариозном процесі з ускладненнями у вигляді пульпіту і періодонтиту;

при механічних травмах;

при патологічної рухливості зубів при пародонтозі;

при інфекційно-запальних процесах в м’яких або кісткових тканинах;

по ортодонтичним показаннями – для звільнення простору в зубному ряду з метою подальшої установки брекетів

по ортопедичним показаннями – для установки зубних протезів.

Седація в хірургічній практиці

Для наших клієнтів ми пропонуємо унікальну можливість – проведення будь-яких хірургічних маніпуляцій, включаючи видалення зубів і пластику вуздечки, в стані медикаментозного сну.



Для здійснення загальної анестезії використовується безпечний препарат – пропофол, який вводиться в організм внутрішньовенно за допомогою шприцевого дозатора через периферичний катетер. Вже через кілька секунд після початку введення гіпнотичного препарату пацієнт засинає, а хірург отримує можливість швидко, безболісно і в повному обсязі виконати заплановані хірургічні маніпуляції.



Пацієнт прокидається з вирішеною проблемою через 10-15 хвилин після припинення надходження пропофолу в організм, а вже через 40-60 хвилин може пересуватися. Після чого – гарний настрій, відсутні спогади про всі неприємних і хворобливих маніпуляціях; інші наслідки видалення зубів, як і після їх видалення без наркозу, тимчасово можуть доставляти почуття болю і дискомфорту (це пов’язано безпосередньо з обсягом хірургічного втручання).





Послуга видалення зубів під наркозом отримує тільки позитивні відгуки серед пацієнтів нашої клініки незалежно від віку і захворювання і з кожним днем набирає все більшої популярності.

Як якісно видалити зуби або встановити зубні імплантати?

Запис. Ви можете узгодити зручні для Вас дату та час візиту до хірурга за телефонами контакт-центру або заповнивши електронну форму на будь-якій сторінці сайту https://oculus.lviv.ua/. Консультація. Лікар ретельно збирає анамнез, оглядає ротову порожнину, вивчає результати лабораторних досліджень та інших методів діагностики, в разі необхідності призначає додаткові інструментальні або лабораторні обстеження, складається і узгоджується план лікування. Анестезія. Для знеболення використовуються безпечні медикаментозні засоби від відомих світових виробників. За бажанням клієнта виконується повна седація пропофолом. У нашій стоматології у Вас є можливість видаляти зуби як під місцевою анестезією, так і в умовах седації або наркозу. Процедура. Здійснюється запланована операція \ маніпуляція з використанням стерильного інструментарію та сучасного стоматологічного обладнання. Рекомендації. По завершенню процедури фахівець консультує хворого про особливості післяопераційного періоду, призначає в разі потреби спеціальні протизапальні, знеболюючі медикаменти. Контрольні огляд. У деяких випадках (часто) потрібне проведення повторної консультації для контролю постоперационного процесу, попередження розвитку ускладнень і побічних явищ.