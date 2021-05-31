На Тернопільщині у дендропарку зростають майже дві тисячі рідкісних рослин
Дендрологічний парк у Хоросткові на Тернопільщині займає 18 гектарів – пам’ятка садово-паркового мистецтва. Зараз його майже нікому доглядати. Про це розповів технік дендрологічного парку Михайло Надкерничний.
За його словами, зараз дендропарк належить дослідному господарству «Подільське», яке вирощує зернові культури. У парку ростуть тисячі різновидів рослин, багато з яких можна побачити лише у ботанічних садах.
Дендропарк у Хоросткові було закладено у 1972 році за ініціативою агронома-садівника Василя Корчемного. Він зібрав колекцію із 1800 паркових рослин з ботанічних садів України.
Під час створення парку поєднали два стилі паркобудування: регулярний французький та ландшафтний англійський.
З 1989 року дендропарк має статус державного.
«Парк підтримують зусиллями господарства. Він знаходиться на балансі Національної академії аграрних наук України. Утримує парк дослідне господарство «Подільське». Головна ціль нашого господарства – це вирощування пшениці, ячменю, бобових, кукурудзи, соняшнику. Академія приділяє мало уваги науковій роботі», – каже Михайло Надкерничний.
Наукова робота важлива для того, щоб зберегти зібрану у дендропарку колекцію рослин, – розповідає Михайло Надкерничний.
«Раніше були науковці, які працювали, вирощували, доглядали це все. Було більше десяти працівників. Ми трошки чистимо, доглядаємо. Все, шо в наших силах – ми робимо».
Парк потребує належного догляду, тому має бути власністю громади, – каже Михайло Надкерничний.
«Вихід з цього становища є тільки один. На мою думку, – це передати парк Хоростківській громаді», – розповідає технік дендропарку.
«Ми неодноразово зверталися до Академії наук з проханням передати наш дендрологічний парк на баланс територіальної громади міста Хоросткова. Ми також звертались неодноразово і до народних депутатів від Тернопільщини, але це питання зовсім не «просувається», – розповідає перший заступник міського голови Хоросткова Петро Сліпець.
Дендропарк умовно поділяють на три частини: дендрологію, трав’янисту флору та нові або маловідомі плодово-ягідні культур. Тут можна побачити тюльпанові дерева, дуби, клени, буки, ялівці, ялиці, кипариси. Є тут і рідкісне дерево гінкго білоба.
«Цьому дереву більше 70-ти років, але воно живе до тисячі років. Воно росте в Індії, в Аргентині. Відвідувачам дендропарку розповідають легенду: якщо вони обнімуться з цим деревом, то в них буде довге і щасливе життя», – розповідає Михайло Надкерничний.
Найчастіше відвідують парк у період цвітіння магнолій.
«Ці дерева – гордість нашого дендрологічного парку. У нас є багато його різновидів», – розповідає Михайло Надкерничний.
Вхід у парк – вільний. Єдина вимога до відвідувачів – дбайливо ставитись до рослин.
«Деякі відвідувачі, буває, обривають листки з дерев, квіти. То ж ми закликаємо людей берегти цю красу, а не завдавати їй шкоди», – каже Михайло Надкерничний.
У центрі головної алеї – будиночок садівника. У ньому жив і працював засновник дендропарку, науковець Василь Корчемний.