На Тернопільщині у дендропарку зростають майже дві тисячі рідкісних рослин

Під час створення парку поєднали два стилі паркобудування: регулярний французький та ландшафтний англійський.

З 1989 року дендропарк має статус державного.

«Парк підтримують зусиллями господарства. Він знаходиться на балансі Національної академії аграрних наук України. Утримує парк дослідне господарство «Подільське». Головна ціль нашого господарства – це вирощування пшениці, ячменю, бобових, кукурудзи, соняшнику. Академія приділяє мало уваги науковій роботі», – каже Михайло Надкерничний.

Наукова робота важлива для того, щоб зберегти зібрану у дендропарку колекцію рослин, – розповідає Михайло Надкерничний.

«Раніше були науковці, які працювали, вирощували, доглядали це все. Було більше десяти працівників. Ми трошки чистимо, доглядаємо. Все, шо в наших силах – ми робимо».

Парк потребує належного догляду, тому має бути власністю громади, – каже Михайло Надкерничний.

«Вихід з цього становища є тільки один. На мою думку, – це передати парк Хоростківській громаді», – розповідає технік дендропарку.

«Ми неодноразово зверталися до Академії наук з проханням передати наш дендрологічний парк на баланс територіальної громади міста Хоросткова. Ми також звертались неодноразово і до народних депутатів від Тернопільщини, але це питання зовсім не «просувається», – розповідає перший заступник міського голови Хоросткова Петро Сліпець.

Дендропарк умовно поділяють на три частини: дендрологію, трав’янисту флору та нові або маловідомі плодово-ягідні культур. Тут можна побачити тюльпанові дерева, дуби, клени, буки, ялівці, ялиці, кипариси. Є тут і рідкісне дерево гінкго білоба.

«Цьому дереву більше 70-ти років, але воно живе до тисячі років. Воно росте в Індії, в Аргентині. Відвідувачам дендропарку розповідають легенду: якщо вони обнімуться з цим деревом, то в них буде довге і щасливе життя», – розповідає Михайло Надкерничний.

Найчастіше відвідують парк у період цвітіння магнолій.