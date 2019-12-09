“Треба вилікувати їхні душі”: на Тернопільщині монахиня стала мамою дев’ятьом дітям

У Чорткові у Тернопільській області на початку вересня створили перший дитячий будинок сімейного типу. Зараз у ньому проживає дев’ятеро дітей, яких всиновила монахиня сестра Йосафата.

Сестра Йосафата з Чорткова взяла під опіку дев’ятьох дітей, від яких відмовилися батьки. Хлопчики та дівчатка називають її мамою та довіряють свої радощі і проблеми.

Велика родина живе у будинку, придбаному за кошти Української Греко-Католицької Церкви. Допомагають монахині кухарка та вчителька, яка готує з дітьми уроки. Сестра Йосафата за освітою психолог, тому намагається виховувати дітей так, щоб вилікувати їхні душі від отриманих колись травм. Детальніше про такий незвичайний сімейний будинок дивіться у відео “UA: Тернопіль”.