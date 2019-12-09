Уміла тернополянка Роксолана Муха в’яже милих книжкових гризунів (фото)

Книги у домі тернополянки Роксолани Мухи прикрашають в’язані книжкові миші-закладки, які умілиця виготовляє своїми руками.

Саме тому книжки дівчині відкривати особливо приємно, адже вона знає, що на останній прочитаній сторінці побачить милого в’язаного гризуна. Ця маленька тваринка не погризе папір, натомість допомагає пані Роксолані та її родині не загубитися поміж книжкових сторінок.

Як розповіла талановита дівчина, спершу в’язала тільки різноманітні іграшки у формі тваринок. Нещодавно в мережі Інтернет наткнулася на світлини оригінальних закладок у формі в’язаних тваринок. Вирішила і собі спробувати зробити таку цікавинку. Разом із пряжею в руках переглянула декілька відеоуроків – як українською, так і іноземними мовами. Робила все за схемою – і згодом вже тримала в руках першого книжкового гризуна.

— Коли побачу якусь новинку, надихаюся. Хочеться і собі відтворити. Ось так було із закладками. Важливо, що навіть коли створюю щось за певною схемою, завше стараюся додати якусь родзинку до своєї роботи. Перші закладки-мишки розійшлися до найближчих людей. Тепер живуть у книжках рідних та друзів. Звичайно, і у своїх книгах залишила закладки. Бо я та синочок – неабиякі книголюби. А матеріали для в’язання – нитки можна придбати навіть на тернопільському ринку. Хоч я – початківиця у в’язанні закладок, багато працюю над собою, вчуся на помилках і вже можу насолоджуватися плодами своєї творчості. Працюю переважно вечорами, коли вільна від основної роботи. Буває, за один вечір маю готову мишу. Інколи потрібно більше часу, аби зробити готовий виріб, — поділилася Роксолана Муха.

Дівчина сподівається, що під час теплих зимових вечорів удома збагатить свій дім новими гризунами, які допомагатимуть легко повертатися до улюблених сторінок.

Тернополяни