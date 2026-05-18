На Тернопільщині семикласник на мотоциклі врізався в паркан. Дитина у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста трапилася 15 травня близько 23:00 у селі Нові Петликівці на Тернопільщині.

За попередніми даними, місцевий житель 2012 року народження, керуючи мотоциклом LIFAN, не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб виїхав на узбіччя та зіткнувся з дерев’яною огорожею.

У результаті аварії семикласник отримав важкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.