У Заводській громаді на Тернопільщині виявили скид невідомої рідини: відібрали проби води та ґрунту

У селищі Заводське Чортківського району Тернопільської області зафіксували скид рідини невідомого походження. Екологи відібрали проби води та ґрунту, щоб встановити її склад і можливий вплив на довкілля.

Факт скиду виявили державні інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області під час рейдового заходу, спрямованого на запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства.

Для проведення лабораторних досліджень фахівці відібрали зразки води та ґрунту. На місце також викликали слідчо-оперативну групу поліції, щоб задокументувати подію та з’ясувати її обставини.

За результатами лабораторних аналізів та перевірки обставин екологічна інспекція визначить подальші заходи реагування відповідно до законодавства.

У Державній екологічній інспекції закликають жителів Тернопільщини повідомляти про випадки порушення природоохоронного законодавства або виявлення ситуацій, які можуть становити загрозу довкіллю. Звернутися можна через вебресурс «ЕкоЗагроза» або безпосередньо до інспекції.