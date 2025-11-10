Увага! Розшук безвісти зниклого Володимира Пастуха
Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зниклий Пастух Володимир Йосипович, 26.01.1961 р.н., житель м. Тернопіль.
Опис:
Зріст: середній
Колір волосся: темне
Одяг: вельветова сорочка рожевого кольору, сіра жилетка, спортивні штани темно-синього кольору
Звертаємося до громадян всіх регіонів України з проханням допомогти у розшуку та повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування Пастуха В.Й.
Якщо вам відомо будь-які відомості про місцезнаходження Пастуха В.Й., просимо терміново повідомити по телефону 0501020236, на лінію 102 або у найближче відділення поліції.
Дякуємо за допомогу!