Увага! Розшук безвісти зниклого Володимира Пастуха

Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зниклий Пастух Володимир Йосипович, 26.01.1961 р.н., житель м. Тернопіль.

Опис:

  • Зріст: середній

  • Колір волосся: темне

  • Одяг: вельветова сорочка рожевого кольору, сіра жилетка, спортивні штани темно-синього кольору

Звертаємося до громадян всіх регіонів України з проханням допомогти у розшуку та повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування Пастуха В.Й.

Якщо вам відомо будь-які відомості про місцезнаходження Пастуха В.Й., просимо терміново повідомити по телефону 0501020236, на лінію 102 або у найближче відділення поліції.

Дякуємо за допомогу!

