Якими поїздами з Тернополя можна дістатися до моря

Літній період офіційно відкритий і для любителів позасмагати біля Тернопільського ставу, і для людей, котрі збираються у найближчий час поїхати відпочивати на море. Прихильники відпочинку в рідній країні поспіхом обирають та бронюють готелі й відпочинкові зони. А ось як добратися до Херсона, Одеси чи Маріуполя – справді питання відкрите. Власники автомобілів не дуже переймаються цим питанням, а ось люди, котрі обирають для себе «Укрзалізницю», впевнені, що білети на потяг варто купувати одразу, як тільки визначились із місцем відпочинку.

Перша неприємність, яка їх чекає, залізничні квитки на потяги «Укрзалізниці» з першого червня подорожчали на 6%. Ці зміни не є новими, адже протягом року корпорація корегує ціни квитків переважно в більшу сторону. Але незважаючи на збільшену ціну та не зовсім комфортний засіб пересування, українці частіше обирають потяги, аніж автобусні рейси.

Тернополянка Олеся Жигарева розповіла, що минулого року відпочивала у Затоці і вкрай важко було дістатися місця призначення. Путівку на море оформила в кінці травня і відтягувала купівлю квитка до останнього. Думала, що проблем не буде. За таких обставин прогавила два дні оплаченого відпочинку, оскільки білетів просто не було навіть на потяги, які дозволяли дістатися до курортного містечка із пересадками. Тому цьогоріч чітко спланувала свій план дій і купує білети за місяць до від’їзду.

«Укрзалізниця» повідомила про призначення ще чотирьох поїздів у напрямку півдня України, збільшивши їхню кількість до 26-ти, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів. «Новопризначені поїзди курсуватимуть до Херсона, Новоолексіївки, Одеси та Генічеська. На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Щодо станції “Тернопіль”, то у літній період через неї частіше, аніж до цього, курсуватимуть поїзди. Так графік руху потяга Львів – Новоолексіївка буде щоденним, відправлення з Файного міста – о 13:29, а до пункту призначення потяг прибуває наступного дня вранці об 11:15. Потяг Львів – Херсон щоденно у Тернополі буде о 18:10, стоянка його 7 хвилин, у Херсон прибуватиме чітко о 10:56. А ось потяг із номером 112 сполученням Львів – Херсон буде їздити лише по непарних числах, а з 19 червня по 23 вересня його взагалі відмінять. Щоденно люди зможуть добратися до пункту призначення і потягом Запоріжжя – Львів. Натомість потяг Херсон – Львів курсуватиме в такі дні: 8, 12, 16, 20, 24, 28 червня; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 липня: 3, 8, 12, 16, 20, 24, 28 серпня. Він прибуватиме у Тернопіль вранці о 08:36, а у пункт призначення – об 11:24. Популярний у курортний сезон поїзд №12 сполученням Львів – Одеса прибуватиме до Тернополя вночі, о 00:13, а в Одесі буде о 08:47, його прибуття буде щоденним. А потяг №26 із таким самим сполученням буде відправлятися лише по парних числах та прибуватиме в Одесу об 11:26, а з Тернополя відправлятиметься о 01:29.

Ще одне цікаве місце відпочинку з великою штучною водоймою – у Карпатах. Туди можна дістатися потягом №143 Київ – Ворохта, який відправляється з Тернополя о 03:58, його розклад буде наступний: непарні дні – червень, липень, вересень, жовтень, парні – серпень, листопад.

На вокзалі станції «Тернопіль», куди ми завітали за інформацією про зміни у русі поїздів, побачили страшенні черги, люди стоячи, не звертають уваги на зауваження та оголошення. Черга рухатиметься значно скоріше, якщо при покупці білета ви чітко вкажете місце призначення, дату, який обираєте вид вагона – купе чи плацкарт, стандарт чи СВ, та пред’явите документи. Зі свого боку, якщо ви таки вирішили провести з користю відпустку в Україні і дістатися до місця відпочинку потягом, бажаємо вам швидко і без нервів придбати заповітний квиток, щоби далі з хорошим настроєм планувати свій відпочинок.

Соломія Вершигора

Розклад руху поїздів на 2019 рік (Схід, південь) по вокзалу станції Тернопіль

Станом на 07.06.2019

№ найменування прибуття стоянка відправка прибуття дні к.

12не Львів Одеса 00:13 5 00:18 08:47 щоденно

28ДеснаУжгород-Київ 00:38 4 00:42 07:27 щоденно

50Кобзар 00:55 4 00:59 07:33 щоденно

36нш Пшемишль-Одеса 01:29 5 01:34 11:16 щоденно

26нш Львів-Одеса 01:29 5 01:34 11:16 парні

26нш Рахів-Одеса 01:29 5 01:34 11:16 непарні

70 Львів-Маріуполь 03:22 5 03:27 06:30 щоденно

290 Чернівці-Одеса 04:34 5 04:39 14:27 парні (крім 04,16,28)

108 Ужгород-Одеса 04:54 5 04:56 14:49 щоденно

170 Львів-Одеса 10:09 7 10:16 20:09 14,15,18,19,22,23.06

168 Львів-Одеса 11:40 9 11:49 20:39 12,13,16,17,20,21,24,25,28,29.06

86 Львів-Новоолексіївка 13:24 5 13:29 11:15 щоденно

96Тясмин Львів-Черкаси 15:00 5 15:05 04:06 12,20,24,28.06

120 Львів-Запоріжжя 16:08 5 16:13 14:48 щоденно

256 Львів-Херсон 16:20 8 16:28 09:02 14,18,22,26,30.06

74 Львів-Москва 16:40 4 16:44 14:30 парні

42 Трускавець-Дніпро 17:31 17 17:48 09:22 щоденно

716 Пшемишль-Київ 17:41 2 17:43 23:08 щоденно

110 Львів-Херсон 18:10 7 18:17 10:56 щоденно

112 Львів-Херсон 19:47 5 19:52 13:28 непарні(з 19.06 по 23.09-відміна)

144 Ворохта-Львів 22:09 5 22:14 05:28 непарні (червень,липень,вересень,жовтень) парні – (серпень, листопад)

150 Ворохта – Київ – Кременчук 22:09 5 22:14 12:10 парні (червень, липень, вересень, жовтень), непарні(серпень, листопад)

274 Львів-Одеса 22:51 6 22:57 09:23 з14.06-30.08-парні

358 Рахів-Київ 23:13 33 23:46 06:32 непарні

136 Чернівці-Одеса 23:50 7 23:57 09:58 щоденно