Яблука з садів Петра Гадза підкорили Велику Британію
Господарство експортувало 21 тонну яблук сорту «Роял Гала».
Відкриття нового міжнародного ринку збуту дозволить збільшити продажі яблука та забезпечить просування української продукції загалом, переконаний менеджер з експорту ФГ «ГАДЗ» Василь Кузь.
– Яблука сорту «Роял Гала» є найпопулярнішими в світі. Фермерське господарство «ГАДЗ» вирощує їх ще з початків закладки саду – 2011 року. Минулого тижня ми відправили першу партію яблук у Велику Британію, вже приймаємо замовлення на наступні партії. Англійський ринок дуже вимогливий до продукції, тому ми з нетерпінням чекали відгуків. Клієнти високо оцінили якість та смак наших яблук, а також дуже позитивно відгукнулися про фермерське господарство «ГАДЗ» загалом. У майбутньому будемо розширювати географію експорту та нарощувати потужності, – зазначив Василь Кузь.
Наразі ФГ «ГАДЗ» експортує свою продукцію у 19 країн. До кінця року, за словами менеджера з експорту, господарство планує освоїти 20-ту країну.